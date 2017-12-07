Красноярск, 7 декабря, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Актив районных ветеранских общественных организаций Красноярска провел семинар, где представители старшего поколения смогли получить консультацию специалистов и лично пообщаться с главой города Красноярска Сергеем Ереминым.

Пресс-служба администрации Красноярска Глава Красноярска встретился с ветеранами

Перед началом встречи с мэром председатель Совета ветеранов Центрального района Красноярска Ирина Иванова заявила: «Сегодня состоится знакомство Сергея Васильевича с ветеранским движением города. Мы подготовили много вопросов по жилищно-коммунальным проблемам, по благоустройству города, конечно, нас волнует, как идет подготовка Красноярска к Универсиаде-2019. Нас волнует всё: образование, здравоохранение, культура, спорт… Вот такая уж мы категория населения, мы болеем всем сердцем за развитие Красноярска! Сегодня мы хотели бы сориентировать мэра по нашим актуальным проблемам. Уверена, что встреча будет плодотворной, и очень хочется, чтобы нас услышали».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, обозначенные ветеранами темы стали основой выступления главы Красноярска перед представителями старшего поколения. Обращаясь к участникам семинара, мэр подчеркнул: «Сегодня я немного волнуюсь, как перед разговором с родителями. Начать наш диалог я хочу с благодарности за дела, которые уже сделаны, за новые инициативы, за патриотическое воспитание молодёжи и за личный пример того, как нужно строить свою жизнь».

В докладе, посвященном развитию Красноярска в 2018 году, Сергей Ерёмин акцентировал внимание на масштабной программе по благоустройству городской среды, работе, направленной на модернизацию общественного транспорта. Также глава города обозначил базовые направления в строительной сфере, отраслях образования, спорта, культуры, социальной защиты населения.

По окончании доклада представители общественных ветеранских организаций задали Сергею Еремину более 70 письменных и устных вопросов. Ряд из них касался точечных проблем, ряд вопросов затрагивал общегородские проблемы.

«Необходимо принимать меры в отношении владельцев киосков, которые не могут содержать территорию. Они чистят только крыльцо, а вокруг — безобразие. Хозяин киоска передо мной оправдывается, мол, по законодательству только крыльцо — его территория. Но ведь в городе есть и хорошие примеры. Нужно, чтобы с предпринимателей, которые содержат территорию и вокруг киоска, брали пример», — предложил полный кавалер Ордена Трудовой славы Юрий Иванашкин.

Еремин подчеркнул, что поддерживает мнение ветерана о необходимости взаимодействия с предпринимателями, в том числе в вопросах содержания территорий.

Представитель Общественной палаты Красноярска Илья Шумилов предложил продолжить реализацию проекта по съемке короткометражных фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны: «Нам важно, чтобы память о героях сохранялась, чтобы они сами рассказывали о своей жизни, чтобы мы запомнили их при жизни. Уже сделаны фильмы об Олимпиаде Петровне Орловцевой и Василии Никифоровиче Панове, хотелось бы эту работу продолжить».

«Это очень правильное предложение, давайте рассмотрим возможности для того, чтобы продолжить такой знаковый проект», — ответил глава города.

По итогам встречи представители общественных ветеранских организаций города поделились впечатлениями от первого прямого и открытого диалога с Сергеем Ерёминым.

«Мы не первый раз участвуем во встречах с руководством города, и понравилось то, что мэр очень конкретно обозначил проблемные места, как раз то, что волнует ветеранов, — отметила председатель Совета ветеранов Октябрьского района Красноярска Любовь Муравлёва. — Мы вместе с ветеранами нашего района подготовили много вопросов, и на них в своем докладе Сергей Васильевич и остановился. В частности, на общественном транспорте. Нам жизненно важно, чтобы был продлен маршрут 52 автобуса, потому что после нового года в районе Мясокомбината будет открыт филиал поликлиники. Пенсионерам трудно дойти пешком, и мэр обратил внимание на этот вопрос. Мне очень нравится, что Сергей Васильевич ведет активную работу по наведению порядка в городе, подчеркивает, что нужно воспитывать детей и молодежь, своим примером показывать, как нужно бережно относиться к своему дому — Красноярску. Мы с ним согласны, и будем поддерживать, помогать работать в этом направлении».