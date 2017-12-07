Гатчина, Ленинградская область, 7 декабря, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Ленинградская область готовится к существенному сокращению чиновничьего аппарата и госучреждений. Об этом заявил 7 декабря в своем обращении к членам правительства, депутатам Законодательного собрания, представителям общественных организаций региона губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Дрозденко подчеркнул необходимость перехода Ленобласти к «индустриализации 4.0» и цифровым технологиям, и начать он намерен с административной реформы, которая подразумевает не только сокращения, но и введение электронного документооборота, «тайминга», в том числе и для руководителя, жестких регламентов рабочего времени.

«Я хочу, чтобы мы были современными, были продвинутыми», — сказал Дрозденко. «Конечно, невозможно управлять новым процессом старой командой. Будет полностью трансформация аппарата управления, структуры правительства», — добавил он.

Так, в Ленобласти произойдет более жесткое разделение органов исполнительной власти на администрацию губернатора и на само правительство, последнее будет «вертикально уходить» на правительство РФ, ради чего некоторые ведомства предполагается объединить, например, комитет по ЖКХ и комитет по строительству — по аналогии с федеральным Министерством строительства и ЖКХ.

«Это не просто схлопывание, а еще и передача максимального количества полномочий на уровень госучреждений, а не чиновников. Чиновников должно остаться минимальное количество. Там, где сейчас человек 20, должно остаться минимум в два раза меньше», — подчеркнул Дрозденко.

Он добавил, что и сами госучреждения должны сократиться, так как сейчас их более трех десятков, и они дублируют свои функции. Так, он заметил, что около 400 полномочий по предоставлению госуслуг давно были переданы в МФЦ, на что уходит по 800 млн рублей в год, но при этом не было сокращено ни одного чиновника, которые раньше выполняли эту работу.

«В административной реформе самое главное — сломать психологию тех, кого эта реформа коснется. Мы предполагаем, что количество чиновников у нас сократится не менее, чем на 150−200 человек. Это не значит, что все они уйдут на улицу, кто-то перейдет в госучреждения. Но и в госучреждениях мы сократим на 300 (человек), будем убирать дублирующие функции, сократится и само количество учреждений. Я не понимаю, зачем управление ветеринарии имеет в каждом районе отдельное юрлицо с отдельной бухгалтерией. Мы бы минимум 90 человек сэкономили бы», — сказал Дрозденко.

Также он анонсировал «уберизацию» — пересадку основной массы чиновников со служебных машин на такси. Иметь бюджетный автопарк Дрозденко считает нецелесообразным и расточительным. Согласно его задумке, служебный автомобиль сохранят только за теми чиновниками, которые имеют доступ к документам высокого уровня секретности и определенные ограничения в работе, но в целом эта реформа коснется большинства руководителей.

«Все остальные будем с вами пользоваться услугами наёмного транспорта. Уйдем от подачи машины к дому, от работы — домой, стояние ее во дворах. Мы перешли на автодиспетчеризацию гаража, но «уберизация» — это абсолютная прозрачность поездок, она позволит нам полностью сократить те ненужные издержки, которые сегодня у нас имеются», — сказал Дрозденко.

Он также призвал перевести на аутсорсинг сферу питания и клининга.

Кроме того, Дрозденко предлагает выдавать премии чиновникам исключительно по итогам работы, то есть в отложенном порядке, тогда как сейчас чиновники получают премии просто исходя из их должности и выслуги лет. Новую систему губернатор назвал «позитивной мотивацией». По его словам, сегодня от лишения премии могут пострадать лишь те, кто попал в «черный список», но как правило это касается только высшего руководства правительства региона. Дрозденко поставил задачу разработать понятную всем сотрудникам систему премирования «с задержкой».

«Ничего страшного, если мы скажем людям, что мы не понижаем зарплату, но часть премии будет выплачена по итогам квартала, полугодия или года, чтобы было время оценить их работу. Я предложил уже квартальную премию отложить до конца года, чтобы выплатить больше перед праздниками, и хочу сказать, что администрация ни в горе, ни в радости такого количества возмущенных звонков не получала. «Почему?», «За что?» и так далее», — рассказал Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Александр Дрозденко заявил о запуске административной реформы, которая к 1 января 2019 года сократит численность сотрудников аппарата правительства и начнёт экономить бюджет. Кроме того, в рамках муниципальной реформы часть чиновников администрации региона переводят работать из Санкт-Петербурга на места. Для этого в качестве пилотных в регионе были созданы два округа с центрами в Выборге и Кингисеппе.

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В сентябре текущего года Александр Дрозденко предложил укрупнение муниципалитетов: присоединять «бедные» муниципалитеты к поселкам городского типа, создавая городские округа. Ранее завершился первый этап муниципальной реформы, в рамках которой были объединены администрации ряда районов с администрациями райцентров.