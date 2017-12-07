Темп убыли населения Ярославской области увеличился в 18 раз
Ярославль, 7 декабря, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Ярославская область за 10 месяцев 2017 году показала рекордную за последнее десятилетие убыль населения. Такие данные приводит «Ярославльстат», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Убыль населения составила за 10 месяцев 4149 человек, или увеличилась в 18 раз по сравнению с 2016-м, когда за тот же период убыль была лишь 229 человек.
Внушительно сократилось число родившихся — на 1739 человек или на 13,1%. Небольшое снижение смертности мало повлияло на общую ситуацию. Еще более значительно сократилось число мигрантов, которые раньше восполняли полностью или частично убыль коренного населения. Миграционный прирост (разница между приехавшими в регион и уехавшими) составил 832 человека, в то время как год назад он был 3468 — в 4 раза больше. При этом число уехавших из Ярославской области увеличилось на 1738 человек, а приехавших сократилось на 898 человек. На основании этих цифр можно говорить, что область несколько потеряла в привлекательности как для жителей других регионов и стран СНГ, так и для самих ярославцев.
Стоит отметить что с 2005 года наблюдалось устойчивое снижение уровня убыли населения региона (кроме 2009 года), а в 2011 году впервые за долгие годы был зафиксирован рост количества жителей. С тех пор количество жителей оставалось стабильным, а теперь, как видно на графике «Ярославльстата», резко пошло на спад. Именно на уровень посткризисного 2009 года по уровню убыли населения и вернулся регион за январь-октябрь 2017 года.