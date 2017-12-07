Ярославль, 7 декабря, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Ярославская область за 10 месяцев 2017 году показала рекордную за последнее десятилетие убыль населения. Такие данные приводит «Ярославльстат», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с официального сайта «Ярославльстата» Статистика убыли-прироста населения Ярославской области за 10 месяцев

Убыль населения составила за 10 месяцев 4149 человек, или увеличилась в 18 раз по сравнению с 2016-м, когда за тот же период убыль была лишь 229 человек.

Внушительно сократилось число родившихся — на 1739 человек или на 13,1%. Небольшое снижение смертности мало повлияло на общую ситуацию. Еще более значительно сократилось число мигрантов, которые раньше восполняли полностью или частично убыль коренного населения. Миграционный прирост (разница между приехавшими в регион и уехавшими) составил 832 человека, в то время как год назад он был 3468 — в 4 раза больше. При этом число уехавших из Ярославской области увеличилось на 1738 человек, а приехавших сократилось на 898 человек. На основании этих цифр можно говорить, что область несколько потеряла в привлекательности как для жителей других регионов и стран СНГ, так и для самих ярославцев.

Стоит отметить что с 2005 года наблюдалось устойчивое снижение уровня убыли населения региона (кроме 2009 года), а в 2011 году впервые за долгие годы был зафиксирован рост количества жителей. С тех пор количество жителей оставалось стабильным, а теперь, как видно на графике «Ярославльстата», резко пошло на спад. Именно на уровень посткризисного 2009 года по уровню убыли населения и вернулся регион за январь-октябрь 2017 года.