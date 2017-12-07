Киев, 7 декабря, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады снять с повестки дня старый законопроект «Об антикоррупционных судах», об этом 7 декабря он написал на своей официальной странице в Facebook.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

По его словам, 8 декабря будет ровно месяц, как он предложил депутатам ускорить процесс создания Высшего антикоррупционного суда. Порошенко отметил, что это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона, а его проект на стадии написания должен быть согласован между разными политическими силами.

«Мое предложение все еще в силе. Однако если до начала следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект», — заявил Порошенко.

Политик призвал депутатов снять с повестки дня старый закон, как это рекомендовала Венецианская комиссия, и «расчистить пространство для нового проекта».

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