Гатчина, Ленинградская область, 7 декабря, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Город Гатчина в Ленинградской области может попасть в программу пилотных городов России, которые через два года будут полностью покрыты сетью wi-fi. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе своего обращения к членам правительства, депутатам Законодательного собрания, представителям общественных организаций региона в четверг, 7 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Дрозденко решил «задать новый вектор развития» региона на ближайшие 5−7 лет, чтобы, по его словам, Ленобласть не отстала от других субъектов РФ и всего мира. Для этого необходимо ориентироваться на технологии, характерные для четвертой промышленной революции, подчеркнул Дрозденко.

Он поставил задачу в ближайшее время обеспечить полное покрытие «цифрой» территории Ленобласти, через год в регионе не должно остаться ни одного лечебно-профилактического учреждения без широкополосного интернета, через два года — ни одного органа МСУ без такого доступа в интернет, через три года — ни одного учебного учреждения или населенного пункта, где живут больше 250 человек.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы как минимум один из наших городов, предположим, Гатчина попал в число пилотных населенных пунктов в части федерального бюджета, которые к концу 2019 года должны быть созданы мощности, полностью покрывающие территорию города вай-фаем», — сказал Дрозденко.

Напомним, что Гатчина в ближайшем будущем будет объявлена официальной столицей Ленинградской области, сюда переедут органы власти региона.

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Александр Дрозденко подчеркнул, что потенциал роста за счет факторов, успешно работавших на рубеже веков, уже исчерпан, тем более, Ленобласть не является поставщиком природных ресурсов. Губернатор Ленобласти подчеркнул, что региону необходимо обратить внимание на максимально возможное совпадение интересов бизнеса и органов власти для наиболее быстрого формирования инфраструктуры и социальной среды для развития цифровых технологий и масштабного внедрения их во все сферы жизни.

«Лидирующая роль во внедрении «цифры» принадлежит органам госвласти. Потому что недостаточная развитость законодательства и физической инфраструктуры для передачи информации может полностью обесценить желания и усилия наших предприятий по развитию цифровой экономики, переводу отраслей на цифровые технологии», — сказал Дрозденко.

Он признал, что переход на новую технологическую базу не может произойти внезапно, по его мнению, на это потребуется 5−7 лет переходного периода, в течение которого следует «эффективно использовать преимущества Ленобласти».

Так, в регион должны прийти предприятия из IT-сферы, считает Дрозденко, дата-центры различного значения, в том числе монополий телефонизации, таких как «Мегафон» и МТС. «Сегодня уже эти компании проявляют интерес к нашим территориям», — сказал Дрозденко.

Правительство Ленобласти должно поддерживать бизнес при переходе на индустрию 4.0, подчеркнул губернатор, это касается, в частности, развития инноваций, перехода на программы энергосбережния, альтернативных «зеленых» технологий.

«Мы понимаем, что мы страна нефти и газа, но это технологии будущего, и не хотелось бы потом вскакивать на подножку уходящего поезда», — добавил он.

Дрозденко подчеркнул, что в связи с новым вектором придется вносить изменения в областное законодательство, совершенствовать правовое регулирование, заняться переподготовкой кадров.

«Хочу чтобы каждый из вас понимал, что то, что я сегодня говорю о цифре — это не мое желание казаться модным», — добавил Дрозденко. Он напомнил, что конкуренция между российскими регионами и борьба за инвесторов с каждым годом лишь ужесточается, и «чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать со скоростью борзого».

«У нас уже формируются такие современные точки роста. Это и новая полностью автоматизированная сортировочная железнодорожная станция Лужская близ порта Усть-Луга, и нанопарк в Гатчине, и майнинг-ферма в Сосновом Бору», — добавил Александр Дрозденко.

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