Москва, 7 декабря, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Урожай основных продовольственных культур в 2017 году оказался беспрецедентным, что позволяет вплотную заняться экспортом сельскохозяйственной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в ходе парламентских слушаний по вопросу развития сельского хозяйства.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

«Урожай действительно беспрецедентный — 130 млн тонн зерна. Мы говорим о мясе, свинине, птице — мы закрыли дефицит и практически закрываем все потребности в нашей стране. И такие же у нас хорошие результаты и по растительному маслу, по сахару, по крупам, по муке, по яйцу — практически по основным продовольственным показателям», — рассказал Ткачев в Госдуме.

По его словам, агропромышленный комплекс РФ в этом году будет демонстрировать достаточно устойчивый рост, порядка 3,5%. Такие показатели говорят о том, что госпрограмма поддержки сельского села «попала в точку», считает министр.

«Поэтому сегодня мы уже вплотную говорим об экспорте на самом серьезном уровне, как это делают все развитые страны», — сообщил Ткачев.

По его словам, все излишки, которые появляются у аграриев, должны быть переориентированы на экспорт в другие страны, чтобы РФ могла на этом зарабатывать.

«Напомню, что 7−10 лет назад экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ был порядка 3−5 млрд рублей. В 2017 году — и я хочу поздравить всех селян — он составил порядка 20 млрд рублей», — отметил Ткачев.

В Госдуме по инициативе комитета по аграрным вопросам проходят парламентские слушания по правовым и социальным аспектам устойчивого развития сельских территорий под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участие принимают главы всех фракций нижней палаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, а также более 300 представителей российского АПК.