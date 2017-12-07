Москва, 7 декабря, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Два северных региона России — Ямало-Hенецкий и Чукотский автономные округа — опередили Москву по уровню зарплат в апреле 2017 года. Каждый пятый работник в указанных субъектах получил зарплату свыше 100 тыс. рублей, при этом медианный уровень оплаты труда составил 50—58 тыс. рублей, что на 19% выше столичных зарплат, следует из данных РИА «Рейтинг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преобладание «северных зарплат» прослеживается в первой половине рейтинга. В десятке ведущих по данному показателю представлены регионы.

№

Медианная зарплата в апреле 2017 года, тыс. рублей

1

Ямало-Ненецкий АО

58,6

2

Чукотский АО

57,2

3

Ненецкий АО

52,9

4

Москва

48,2

5

Магаданская область

46,7

6

Ханты-Мансийский АО — Югра

46,2

7

Камчатский Край

43,9

8

Сахалинская область

42,4

9

Республика Саха (Якутия)

40,0

10

Мурманская область

36,7

При этом в южных регионах, за некоторым исключением, преобладают существенно более низкий уровень медианной зарплаты. Доля работников с заработком выше 100 тыс. рублей в Дагестане составляет 0,48%, а в Карачаево-Черкесии — 0,54%. Получаемый медианный доход в этих регионах колеблется в диапазоне от 13 до 16 тыс. рублей.

Менее 10 тысяч рублей в месяц в целом по России зарабатывают более 11% работающих. Согласно исследованию, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч руб. в месяц.

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