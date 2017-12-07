Москва, 7 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Жители России наиболее дружественными государствами считают Белоруссию и Казахстан, такие данные получены по опубликованным 6 декабря результатам соцопроса, проведенного Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) и Международным исследовательским агентством «Евразийский монитор».

Kremlin.ru Встреча лидеров России, Белоруссии и Казахстана в Астане. 2015

По результатам опроса «Интеграционный барометр ЕАБР — 2017» организаторы отмечают «феноменально высокий» уровень социальных связей и доверия друг к другу между странами Евразийского союза.

Россия по-прежнему является лидером в восприятии соседями в качестве дружественного государства: в среднем по 6 исследуемым странам в качестве наиболее дружественной страны ее назвали 76% всех опрошенных.

В самой же России наиболее дружественными внешнеполитическими партнерами граждане считают Белоруссию (61%) и Казахстан (54%).

Напомним, в ходе проекта «Интеграционный барометр ЕАБР — 2017» социологический опрос был проведен в семи странах: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России и Таджикистане. В каждом государстве было опрошено не менее 1 тыс. человек. Аналитики ЕАБР отметили, что среди респондентов во всех государствах все так же, как и прежде преобладает положительное отношение к соседям по Содружеству независимых государств (СНГ).

Для жителей большинства стран содружества государства СНГ продолжают оставаться основными направлениями для трудовой миграции. Наибольшей популярностью у них традиционно пользуется Россия, куда хотят приехать в среднем 24% жителей стран ближнего зарубежья.

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