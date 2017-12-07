Москва, 7 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Интрига завершилась! Хотя все знали, что Путин не сможет бросить пост в такое время, но интрига все-таки была создана. Гадание на возможных кандидатах, выдвинутых в президенты, было в самом разгаре, но пришло время определяться, и ход был сделан, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его мнению, карт-бланш от населения на наведение порядка в экономике и экономической политике у него есть. Часть элиты также готова поддержать, поскольку внешние вызовы привели к неизбежной консолидации вокруг верховной власти, поэтому основной задачей на следующий срок будет изменение внутренней сферы развития государства.

«Возможные преемники на следующие сроки, скорее всего, еще скрыты от широкой общественности, явно будет сделан выбор в пользу новой формации из государственников, к тому же более резких, поэтому Путин остается демпфером между общественным мнением Запада и России», — полагает Задоя.

Именно он снижает градус высказываний с обеих сторон, поэтому будет оптимальным выбором для продолжения диалога между странами (чего, похоже, не понимает западный истеблишмент).

«Выборы могут пройти по более громкому пути, если Навальный передаст своих адептов в пользу Собчак, но окно возможностей для их действий сокращено до предела.

Украина, Сирия и другие примеры показывают, что выборы под контролем — это объективная и осознанная необходимость, иначе потери от бездействия превысят любые «потери» в СМИ», — считает эксперт.

В свою очередь аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что ни у кого не было сомнений, что Владимир Путин будет баллотироваться на выборах в президенты в 2018 году, поэтому неожиданностью этот факт не стал.

«Вопросы возникают в другом, а именно с какой программой он пойдет на эти выборы и не будет ли он голословен в обещаниях, учитывая ограничения в условиях дефицитного бюджета», — отметил эксперт.

Читайте также: Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ

Читайте развитие сюжета: «Выборы президента России 18 марта 2018 года»