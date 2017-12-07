Ярославль, 7 декабря, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Ярославские власти собираются ввести для продовольственных товаров знак «Гарантия качества «Ярославия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Правительство региона подготовило проект постановления о порядке присвоения продовольственным товарам знака «Гарантия качества «Ярославия».

Pixabay.com Сыр

Право его использования предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ярославской области и производящим продовольственные товары высокого качества.

Чтобы получить знак, товар должен быть произведен согласно требованиям технического регламента, ГОСТ или технических условий для собственного производства. Кроме этого, надо пройти добровольную сертификацию. При этом кандидат на знак качество в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки, должен участвовать в региональных или федеральных выставках и не иметь претензий официальных органов на качество товара.

Проверку товаров будет проводит ГБУ Ярославской области «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов». Знак продуктового качества товар имеет право носить 2 года, потом надо проходить процедуру заново.