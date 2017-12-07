Москва, 7 декабря, 2017, 12:17 — ИА Регнум. 7 декабря 2017 года в пресс-центре REGNUM начался круглый стол, посвященный проблемам создания в России современной отрасли рециклинга отходов, без которой будущего у российской экономики нет. Об этом будут говорить авторы только что вышедшего в издательстве URSS сборника статей «Рециклинг ресурсов — первый шаг к экологическому социализму» под редакцией Галины Цуцкаревой и другие известные специалисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В ходе круглого стола участники обсудят препятствия на пути создания в России полноценной отрасли рециклинга ресурсов, растущие проблемы, связанные с принятием новой редакции Федерального закона «Об отходах производства и потребления», отсутствием инструментов системного подхода, необходимых для создания ключевой отрасли мировой экономики, а также оценку социально-экологических рисков ближайшего времени.