Москва, 7 декабря, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Госдума 8 декабря обсудит проект заявления о решении МОК об отстранении сборной России от Олимпиады в Корее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, такое решение принял Совет Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Планируется принятие постановления, которое готовит комитет Госдумы по спорту», — сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Предполагается, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков расскажет о нюансах обсуждения в МОК.

Хартия оговаривает недопустимость давления на спортсменов, и депутаты будут учитывать эти требования, заверил Толстой.

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

Такое решение МОК вызвало возмущение парламентариев. Профильные комитеты ознакомились с аргументами МОК и намерены вынести на обсуждение палаты свою конструктивную позицию на дискриминационную позицию МОК.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку тех спортсменов, которые изъявят желание участвовать в Олимпиаде, несмотря на навязываемый нейтральный статус.