Ярославль, 7 декабря, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Вернуться в отделение детской клинической больницы № 1, где для детей, больных муковисцидозом, были созданы все необходимые условия, маленькие пациенты смогут не раньше, чем через год. Ремонт давшего трещину здания планируется начать только после экспертизы, которая займёт четыре месяца.

Yarregion.ru Детская больница №1

О том, что больница будет капитально отремонтирована, в начале декабря заявили в правительстве Ярославской области. Проведённый в здании первый цикл работ по геотехническому мониторингу его технического состояния позволил сделать оптимистические прогнозы.

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По словам директора инженерной компании «Интергео» Вячеслава Соловьева, есть грунты, которые могут повлиять на несущую способность здания, но «сегодня при наличии современных методов по усилению слабых грунтов это поправимо».

В любом случае понадобится около четырех месяцев для тщательного наблюдения. Но уже сейчас я уверен, что зданию жить, и его не придется сносить. Оно еще простоит много-много лет», — добавил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, детская клиническая больница №1 Ярославля была закрыта в октябре 2017 года. В стенах здания обнаружились трещины, детей распределили по другим лечебным учреждениям. Так койки для больных муковисцидозом развернули на площадях больницы № 2. Только вот временный вариант родителей больных детей не устроил.

По их мнению, персонал и детей «разбросали» по разным учреждениям, что может привести к потере наработанного годами опыта работы с такими пациентами. Но главное — понизилось качество медпомощи этим детям, пишет «Российская газета». Между тем, в областном департаменте здравоохранения заверяют, что вся медицинская помощь «расселенным» пациентам оказывается в полном объеме.