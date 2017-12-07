Киев, 7 декабря, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Верховная рада Украины не будет рассматривать скандальный законопроект о предоставлении парламенту права увольнять руководство и сотрудников антикоррупционных органов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил утром 7 декабря народный депутат парламента Украины Мустафа Найем.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Депутат информирует, что в обновленной повестке дня соответствующий законопроект отсутствует.

«Они отступили… Законопроект снят с повестки дня и не будет рассматриваться Верховной радой», — сообщает Найем.

ИА REGNUM напоминает, что 6 декабря председатели фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект №7362, которым предлагают предоставить Верховной раде право выражать недоверие главам Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членам Национального агентства по предотвращению коррупции.

С резкой критикой данной инициативы оперативно выступили главы МВФ, Всемирного банка, Госдепартамент США, Евросоюз, а также ФБР. В частности, западные партнеры заявили, что намерены резко сократить финансовую помощь Украине, если их мнение будет проигнорировано.

«С одной стороны, конечно, приятно, наблюдать, как Госдеп и МВФ «засаживают» власти по самый «рошен»… А с другой — это всё грустно. Ведь понятно, что американцы решают свои личные вопросы. И в этом списке нет улучшения жизни простых украинцев», — комментирует ситуацию украинский эксперт, глава Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук.

«Наоборот, Вашингтон даже подыгрывает грабежу украинцев курсом доллара, тарифами, пенсионным и медицинским геноцидами. Им надо, чтобы Украина возвращала миллиардные кредиты. Надо запустить продажу земли, чтобы скупить за копейки. Надо использовать Украину, как дешевую сырьевую базу. Поэтому надо понимать: Вашингтон не собирается играть роль украинской оппозиции», — отмечает политический аналитик.

Вместе с тем первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «112 Украина» заявил, что война между антикоррупционными органами и «традиционными» силовиками (Генпрокуратура, СБУ) — это переход всех границ, который чреват новым витком политического кризиса.

«Мы создали целый ряд органов государственного масштаба, которые должны бороться с коррупцией, а они борются между собой. Мы создали органы и надеялись, что эти органы начнут работать… То, что я вижу и слышу из стен ВР, с улицы, это уже переходит все границы, это опасность. Я думаю, что если мы не поймем этого все вместе, то это может привести к углублению коррупции и еще большему недовольству украинского народа», — сказал он.

Председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин называет законопроект от БПП и «Народного фронта» «плевком в лицо и американцам, и ЕС».

«В таком раскладе надеяться на западных партнеров нет смысла. Всё, что они могли, они сделали. Далее они просто будут наказывать нашу власть, а мы будем это чувствовать, за то, что они переступили черту. Но это не остановит их. Остановить Петра Порошенко, Арсена Авакова, Юрия Луценко и всю эту камарилью от уничтожения НАБУ могут массовые мирные протесты на улицах», — заявил Шабунин, слова которого приводит телеканал «24».

Издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники сообщает, что если бы Верховная рада приняла скандальный законопроект, Брюссель ответил бы лишением Украины безвизового режима с ЕС.

«Переговоры между иностранными дипломатами и украинскими политиками к нему продолжались чуть ли не до утра (7 декабря). Появились прямые призывы остановить программы поддержки Украины, а в ЕС началась дискуссия о том, чтобы поставить на повестку дня приостановления безвизового режима. К утру правящая коалиция дала задний ход. Скандальный проект исключили из плана работы Верховной рады», — приводятся в публикации подробности.

«Но это не значит, что теперь проблему можно просто игнорировать — наоборот, нужно разобраться, перед какой угрозой мы стояли. То, что БПП и НФ были готовы за одну ночь перевернуть правовую систему государства и войти в состояние открытой вражды с США и ЕС, само по себе является очень тревожным сигналом», — делает вывод издание.