Киев, 8 декабря, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Торжественное празднование на Украине 26-летия проведения референдума о независимости стало поводом для бывших президентов страны поделиться своими соображениями по поводу ее будущего. Как же видят грядущее бывшие руководители Украины, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Оценивая нынешнюю ситуацию, экс-главы Украины дают таким образом оценку и своим действиями — правда, на этом аспекте никто старается не акцентироваться. Пример подал первый президент Кравчук, заявивший, что Украина оказалась «на коленях в кольце врагов». А где еще она могла оказаться, проводя нацистскую политику и воспевая фашистских прихвостней, память о деяниях которых не стирается у пострадавших от них соседних стран?..

А вот Ющенко в своем выступлении сосредоточился на хозяйственных вопросах. Оптимистично пообещав, что через 15 лет Украине удастся восстановить его на уровне домайданного 2013 года. Хотя легким этот путь, по мысли Ющенко, не будет, и за 15 лет вполне могут случиться до четырех майданов. Третий президент Украины не уточнил, на сколько еще лет каждый из них отбросит многострадальную страну.

Были и другие прогнозы, но главным так и остался вопрос, сколько терпеливцев будут согласны восстанавливать хозяйство Украины во славу очередного пролезшего в президенты олигарха в ближайшем будущем?

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