Москва, 7 декабря, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Период укрепления и консолидации в рубле завершился выходом на рынок Минфина РФ. Выход весьма агрессивный — за весь декабрь планируется продать 203,9 млрд рублей. То есть 9,71 млрд в день, что по текущему курсу равно примерно 165 млн долларам, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«При этом вряд ли у правительства есть цель — разогнать курс рубля. Скорее всего, покупки приурочены к планам корпораций по продаже валютной выручки. Что логично — чтобы заплатить в бюджет больше налогов, нужно продать валюту подороже», — пояснил эксперт.

На этом фоне стоит ожидать, что начавшийся цикл снижения продлится на 10—15 дней, до тех пор, пока иностранцы не уйдут на рождественские каникулы. Что, кстати, может добавить Минфину проблем при совершении операций, так как может ускорить снижение курса рубля и вынудить регулятора либо приостановить покупки, либо искать дополнительные источники валютной ликвидности.

«При приближении к уровню 60 руб./доллар ускорение роста волатильности неизбежно. Это вряд ли понравится ЦБ, но значимых препятствий он ставить не будет.

Курс 60—61 устроит всех, если население не устремится конвертировать рублевые сбережения в валюту. А это вряд ли случится вплоть до уровней в 65 руб./доллар», — полагает Дьяченко.

Курс евро к рублю всё так же зависит от динамики основной пары евро/доллар, где сейчас преобладают пессимистичные настроения. В процессе по выходу Британии из ЕС существует очевидная пробуксовка, что повышает неопределенность.

«Поэтому валютные игроки не спешат увеличивать длинные позиции ни в евро, ни в британском фунте. С ростом определенности покупки вернутся, и курс продолжит свой путь к 73—75 рублей за евро», — считает эксперт.

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