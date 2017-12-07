Нижний Тагил, Свердловская область, 7 декабря, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Первая уральская криптовалюта Tagilcoin призвана освободить предприятия региона от засилья доллара. Об этом организаторы проекта сообщают на тематическом форуме Вitalk.

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Отмечается, что новая криптовалюта создана для объединения уральских предприятий и пользователей. Запуск Tagilcoin состоялся 21 ноября. В основе криптовалюты — исходные коды Litecoin, которая является ответвлением биткоина.

Предприятия и простые пользователи Урала не должны зависеть от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики, поясняют авторы проекта. Они напомнили, что прежде макрорегион являлся локомотивом технологического перевооружения России.

«Поможем Седому Уралу вновь заявить о себе», — подчеркнули создатели Tagilcoin.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря курс биткоина преодолел отметку в $14 тыс. Днем ранее, 6 декабря, криптовалюта торговалась выше $13 тыс.

Правительство России и экспертное сообщество активно занялись вопросом регулирования биткоина и криптовалют в целом. Ожидается, что после 20 декабря в Государственную думу будет внесен соответствующий законопроект.

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