Создатели Tagilcoin: Седому Уралу — победу над долларом!
Нижний Тагил, Свердловская область, 7 декабря, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Первая уральская криптовалюта Tagilcoin призвана освободить предприятия региона от засилья доллара. Об этом организаторы проекта сообщают на тематическом форуме Вitalk.
Отмечается, что новая криптовалюта создана для объединения уральских предприятий и пользователей. Запуск Tagilcoin состоялся 21 ноября. В основе криптовалюты — исходные коды Litecoin, которая является ответвлением биткоина.
Предприятия и простые пользователи Урала не должны зависеть от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики, поясняют авторы проекта. Они напомнили, что прежде макрорегион являлся локомотивом технологического перевооружения России.
«Поможем Седому Уралу вновь заявить о себе», — подчеркнули создатели Tagilcoin.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря курс биткоина преодолел отметку в $14 тыс. Днем ранее, 6 декабря, криптовалюта торговалась выше $13 тыс.
Правительство России и экспертное сообщество активно занялись вопросом регулирования биткоина и криптовалют в целом. Ожидается, что после 20 декабря в Государственную думу будет внесен соответствующий законопроект.
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