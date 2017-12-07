Москва, 7 декабря, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин не провоцировал на взятку экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, об этом 7 декабря сообщил прокурор Павел Филипчук в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы. ИА REGNUM ведет прямую трансляцию с заседания суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Чтобы действия участников могли считаться провокацией, выдвинуть требование о передаче денег должен был Сечин — хотя, как установлено следствием, с инициативой выступил сам Улюкаев в Гоа», — заявил Филипчук.

По его словам, это произошло задолго до оперативных мероприятий, при этом экс-министр находился перед добровольным выбором — совершать противоправные действия или нет.

Читайте также: Прокурор по «делу Улюкаева»: обвиняемый «катался как сыр в масле»

Напомним, сегодня проходит очередное заседание по делу Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве взятки у руководства «Роснефти» в размере двух миллионов долларов за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания приобрела 50,08% акций «Башнефти».

Ранее гособвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, прокурор потребовал назначить подсудимому штраф в размере 500 млн рублей, а также лишить его всех званий и наград.

Читайте также: Прокурор потребовал лишить Улюкаева всех наград и званий