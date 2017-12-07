Ереван, 7 декабря, 2017, 11:20 — ИА Регнум. «Вопрос о статусе Иерусалима является одним из важнейших вопросов международной повестки дня и может быть разрешен путем переговоров в контексте израильско-палестинского урегулирования, приемлемого для сторон конфликта. Это может проложить путь к установлению долговременной безопасности и мира».

Иерусалим. Старый город

С таким комментарием 6 декабря выступил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

В тексте комментария, опубликованного на официальном сайте МИД Армении, Налбандян также сказал: «В Иерусалиме существует многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие. Армянская Апостольская Церковь является одной из хранительниц святых мест. Естественно, мы внимательно следим за всеми развитиями, связанными с Иерусалимом».

Как сообщало ИА REGNUM 6 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей государства Израиль и распорядился перенести в Иерусалим американское посольство. Он также дал распоряжение Государственному департаменту перенести посольство США в Иерусалим в максимально сжатые сроки.

Объясняя решение, Трамп заявил, что признание Иерусалима столицей — это признание реальности: в Иерусалиме расположен кнессет, офисы президента и премьер-министра, все министерства Израиля.

Ещё до объявления решения президента США с резкой критикой его планов уже выступили лидеры мусульманских стран и международных исламских объединений, папа римский Франциск, высшие чиновники ЕС и представители ООН.