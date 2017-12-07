Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2017, 12:24 — ИА Регнум. На Сахалине готовятся принять сборные России на финальном этапе подготовки к Олимпиаде в Южной Корее. Готовятся к ОИ и сахалинские спортсмены. Жители островного региона спорят об участии под нейтральным флагом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалин ждёт российских спортсменов на финальную подготовку к ОИ в Южной Корее

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Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов готовится к Олимпиаде. Сейчас 22-летний спортсмен находится на сборах в Нижнем Тагиле, недавно он принял участие в этапе Кубка мира. Спортсмен занял седьмое место, не слишком удачно прыгнув в квалификации. В ближайшее время Александр примет участие в Континентальном Кубке Европы, затем в «Турне четырех трамплинов». После этого станет понятно — готов ли он к участию в ОИ.

«Александр нацелен на поездку в Корею. Подготовка идёт по плану, надеюсь, что все получится. Не могу пока комментировать его участие под нейтральным флагом. Вопрос сейчас решается», — рассказал тренер спортсмена Владимир Спиваков ИА Сахалин. Инфо.

Готовится к участию в ОИ и сахалинский паралимпиец — сноубордист Владимир Игушкин. Он только что вернулся с Кубка мира, где выступал под нейтральным флагом. Сегодня вопрос участия паралимпийской сборной России в Корее еще не решен.

Мнения сахалинцев по поводу участия нашей сборной в Олимпиаде под нейтральным флагом — разные.

«Мне очень сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны — искренне жаль усилий наших ребят, которых просто подставили. Для спортсмена участие в Олимпиаде — это всё, это главная цель в жизни. С другой стороны — так позорно под вот этим белым флагом и в каких-то белых костюмах выходить. Так и хочется сказать: если так, то надо надевать маскхалаты и брать автоматы Калашникова. Я, наверное, скорее против участия под нейтральным флагом. Скорее против…», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

В социальных сетях Сахалина по поводу участия нашей сборной в ОИ под нейтральным флагом тоже кипят страсти:

«Ехать надо. Пусть едут и побеждают! А российские болельщики и гимн споют, и флаги достанут, и выше всех их поднимут. Те, кто пишет, что не надо ехать, просто не понимают, сколько труда, сил, нервов положено, чтобы выступить на Олимпиаде! У них же нет другой жизни, кроме спорта. Это чиновники от спорта должны понести наказание, но не спортсмены. Их надо поддержать. А то начали их обвинять в предательстве. Какое предательство?! Когда наш спортсмен взойдет на пьедестал, мы будем гордиться. И весь мир будет знать, что это русские ребята и за ними Россия».

«Я не знаю, как я буду объяснять своему ребёнку, почему наша сборная идет под белым флагом? А его дед погиб в Германии, потому, что не захотел стать рабом какого-то немецкого бюргера. Ну, нет. Я против!».

«Нужно ехать. Политические «тёрки» не должны помешать нашим настоящим, чистым спортсменам принять участие в Олимпиаде. Ведь наши «западные партнёры» всеми вот этими своими действиями только и добиваются, чтобы мы не поехали. А все потому, что у нас реально сильные спортсмены. И мы не прогибаемся ни под какие санкции!».

«Даже если будет «нейтральный» флаг — все будут знать, что это спортсмен из России. Если бы права идти под своим флагом лишили каких-нибудь европейцев, они бы заплакали, как девчонки. Но мы — не они. И нас такая глупая провокация не должна сломить».

«Игнорировать такую Олимпиаду! Нет больше настоящих Олимпийских игр! Отбирают по надуманным наветам медали, выигранные ранее, творят, что хотят. Где стержень?! Лицо терять нельзя! Ну, поедут, ну выиграют, кому из этих, западных, они что докажут? А проигнорировал, не согласился с позорным МОК, остался патриотом, не прогнулся — вот это русский характер! Только российский флаг!».

«Не могу понять… А престиж России — это как? В свое время спортсмены из Белоруссии пронесли российский флаг, не побоялись санкций. В данной ситуации наши спортсмены должны показать, что они — россияне! Не стоит ехать с белым флагом».

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Как сообщало ИА REGNUM, отстранение сборной России от участия в ОИ в Южной Корее вызвало возмущение в обществе. Но по поводу того — ехать или не ехать нашим спортсменам на ОИ под белым нейтральным флагом, вызвало бурные споры.

Олимпийская чемпионка 2012 года по легкой атлетике Анна Чичерова, которую МОК лишил бронзы ОИ-2008, считает, что наша команда должна ехать и побеждать.

«Даже под олимпийским флагом ты всё равно остаёшься россиянином!», — считает чемпионка.

Доктор политических наук, политолог Илдус Ярулин убежден в том, что ехать нужно, побеждать нужно, а также необходимо всерьез разобраться с предателями, которые окопались в российском спорте:

«Вот этот Родченко, вот эти муж и жена Степановы — как вообще такое попадает в спорт? И сколько их там ещё осталось?», — сказал политолог.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, напротив, категорически не согласен с поездкой под нейтральным флагом:

«У нас есть наша Родина, наше Отечество. Спортсменам с чеченской пропиской нечего делать на Олимпиаде под нейтральным флагом», — заявил чеченский лидер.

Главред ИА REGNUM Модест Колеров сравнил поездку сборной России на ОИ под белым флагом с водружением нейтрального флага над Рейхстагом в 1945 году:

«Нет. Не возможно!», — убежден он.