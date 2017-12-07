Киев, 7 декабря, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Советский новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не попадает на Украине под запрет, заявил глава Госкино Украины Филипп Ильенко, сообщают 6 декабря украинские «Вести».

Цитата к/ф Ирония судьбы или С легким паром!. реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Валентина Талызина

По его словам, «Иронию судьбы» украинские телеканалы могут свободно транслировать, и запрета на показ советского фильма нет, несмотря на то, что после государственного переворота новые украинские власти приняли закон о запрете российских фильмов, в которых принимают участие актеры, попавшие в украинский «черный список».

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В фильме «Ирония судьбы» снялась актриса Валентина Талызина, поддержавшая присоединение Крыма к России и тем самым попавшая в списки людей, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Однако, как отметил Ильенко, это не мешает украинским каналам показывать самый известный советский новогодний фильм.

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Глава Госкино Украины пояснил, что запрет на показ фильмов на Украине касается только тех картин, которые были выпущены после 1991 года. А поскольку «Ирония судьбы» была показана впервые в далеком 1975 году, то на нее запрет не распространяется.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2013—2014 годах к власти на Украине пришли украинские националисты. Новой политикой Украины стала яростная русофобия, которая выражается в повсеместном запрещении всего, что связано с Россией, вплоть до часов с символикой российского министерства.