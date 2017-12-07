Новогодние праздники ярославцам оплатит сын генерального прокурора
Ярославль, 7 декабря, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Новогоднее архитектурное 3D-мэппинг-шоу для жителей Ярославля частично оплатит благотворительный фонд сына генпрокурора Игоря Чайки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. В новогоднюю ночь подарком для ярославцев станет уникальное архитектурное 3D-мэппинг-шоу. Оно будет показано на фасаде здания правительства области с помощью лазерного и видеопроекционного оборудования, закрепленного на двух специально установленных для этого башнях.
«Мы совершим самое необыкновенное путешествие по истории Ярославской области. Ярослав Мудрый, Александр Невский, Федор Волков, Федор Ушаков, Михаил Кошкин, Валентина Терешкова — знаковые герои нашей земли, подвиги которых будут отражены в шоу. Вместе с гостями новогодней Советской площади отправится в путешествие и символ области — ярославский мишка» — рассказала директор департамента культуры Марина Васильева.
3D-мэппинг-шоу — технология, позволяющая с помощью видеопроекции до неузнаваемости изменять визуальные характеристики объекта. Оно эффектно сочетает возможности видео, звука, света.
Программа создана специально для Ярославля соорганизаторами московского международного фестиваля «Круг света» в 2017 году — студией из Нижнего Новгорода «Dream Laser». В новогоднюю ночь шоу начнется сразу после поздравления Президента России и боя курантов и будет повторяться несколько раз.
Организация праздничных торжеств в центре Ярославля финансируется в том числе из внебюджетных источников за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является Игорь Чайка.