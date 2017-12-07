Ярославль, 7 декабря, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Новогоднее архитектурное 3D-мэппинг-шоу для жителей Ярославля частично оплатит благотворительный фонд сына генпрокурора Игоря Чайки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. В новогоднюю ночь подарком для ярославцев станет уникальное архитектурное 3D-мэппинг-шоу. Оно будет показано на фасаде здания правительства области с помощью лазерного и видеопроекционного оборудования, закрепленного на двух специально установленных для этого башнях.

Yarregion.ru Советская площадь в Ярославле

«Мы совершим самое необыкновенное путешествие по истории Ярославской области. Ярослав Мудрый, Александр Невский, Федор Волков, Федор Ушаков, Михаил Кошкин, Валентина Терешкова — знаковые герои нашей земли, подвиги которых будут отражены в шоу. Вместе с гостями новогодней Советской площади отправится в путешествие и символ области — ярославский мишка» — рассказала директор департамента культуры Марина Васильева.

3D-мэппинг-шоу — технология, позволяющая с помощью видеопроекции до неузнаваемости изменять визуальные характеристики объекта. Оно эффектно сочетает возможности видео, звука, света.

Программа создана специально для Ярославля соорганизаторами московского международного фестиваля «Круг света» в 2017 году — студией из Нижнего Новгорода «Dream Laser». В новогоднюю ночь шоу начнется сразу после поздравления Президента России и боя курантов и будет повторяться несколько раз.

Организация праздничных торжеств в центре Ярославля финансируется в том числе из внебюджетных источников за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является Игорь Чайка.