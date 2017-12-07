Москва, 7 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Гражданин Украины Анатолий Гриценко подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. О возбуждении уголовного дела сообщила 7 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

В период с 2005 по 2007 год Гриценко занимал пост министра обороны Украины. 2 июля 2017 года экс-министр, выступая в программе «Неделя» на телеканале «112 Украина», публично призывал к подрыву автомобилей в российских городах — Москве и Таганроге.

Как пояснила Петренко, следователи усмотрели в заявлениях украинца призывы к осуществлению террористической деятельности. Их выводы подтверждены заключением лингвистической экспертизы.

Согласно статье 12 УК РФ для иностранцев, не проживающих на территории РФ и совершивших преступление, направленное против интересов России, предусмотрена уголовная ответственность. Главное следственное управление СКР возбудило в отношении Гриценко уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления Гриценко о том, что в Москве и Таганроге должны произойти взрывы, последовали за двумя терактами на территории Украины. 31 марта 2017 года в Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. 27 июня в Киеве взорвался автомобиль «Мерседес», в котором находился сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

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