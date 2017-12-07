Вена, 7 декабря, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Вене 6 декабря состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

mfa.am Встреча в Вене

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении, встреча министров состоялась при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

«Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве», — говорится в сообщении.

В нём также уточняется, что по предложению сопредседателей Минской группы Налбандян и Мамедъяров договорились провести следующую встречу в начале 2018 года. В ходе встречи также были обсуждены сроки следующего визита сопредседателей в регион.

В свою очередь глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что следующая встреча министров состоится во второй половине января 2018 года.

Гаджиев отметил, что в ходе переговоров были проведены интенсивные и конкретные обсуждения по имеющимся предложениям в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, что встреча прошла позитивно и конструктивно», — сказал пресс-секретарь азербайджанского МИД.