Ярославль, 7 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Детский омбудсмен надеется вернуть уроженку Ярославской области и пятерых ее детей из иракской тюрьмы на Родину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. По инициативе Михаила Крупина была создана рабочая группа, объединившая усилия правозащитников и общественных активистов.

Pixabay.com Ирак

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чеченская правозащитница Хеда Саратова рассказала о 25 женщинах, оказавшихся в тюрьме Багдада. В списке тех, кто был переведён в иракскую тюрьму из лагеря беженцев в Мосуле, не только уроженки Северного Кавказа. Таких здесь всего 10 человек, остальные приехали в Сирию из Москвы, Екатеринбурга, Пензы, Сургута, Волгоградской, Тюменской, Ярославской областей, Башкирии.

Жительница Ярославской области Марина Коновалова два года назад вышла замуж за гражданина Киргизии и уехала из дома. Скорее всего, женщина и её дети оказались в Сирии вместе с мужем, который воевал в составе незаконных вооруженных формирований.

«В настоящее время подготавливаются все необходимые документы и прорабатывается механизм возвращения детей на ярославскую землю», — сказал Михаил Крупин.

Благодаря усилиям правозащитников в ближайшее время они будут доставлены сперва в Грозный, а затем и на Родину.