Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Конфискованное имущество бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина не разлетается на аукционе как горячие пирожки. Напротив, желающих приобрести элитный седан Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, принадлежавший бывшему главе региона, находящемуся на данный момент в СИЗО «Лефортово», пока не нашлось.

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Элитная иномарка была выставлена Росимуществом ещё 31 октября. Начальная цена машины с пробегом 85 тыс. км составила 6,4 млн рублей. Однако за это время не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Повторный аукцион был объявлен Росимуществом в ноябре, однако уже по более низкой цене. Стартовая стоимость автомобиля упала на 30% — до 4,5 млн рублей. Новые торги должны состояться уже 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взяток. От управления регионом он был отстранен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Следствие придерживается версии, что в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, которая принуждала местных предпринимателей фактически платить оброк. Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 522 млн рублей.

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Имущество Хорошавина было конфисковано в феврале 2016 года. А в 2017-м — выставлено на торги. В списке аукциона Росимущества значатся четыре лота — Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, стартовая цена на аукционе 6,4 млн рублей, Mercedes Benz S63 2014 года, стартовая цена 4,9 млн рублей, а также Lexus LX 570 2013 года выпуска, стартовая цена 3 млн рублей.

Четвертый лот — автомобиль Mercedes-Benz G63AMG Gelandewagen, который был ранее изъят у сына топ-менеджера Лукойла Руслана Шамсуарова за гонки по улицам Москвы.