Вашингтон, 7 декабря, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Провести «переворот» всего за месяц до выборов президента США в 2016 году и отстранить от участия в выборах Дональда Трампа планировал вице-президент США Майк Пенс, сообщает издание Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе президентской гонки 2016 года достоянием общественности стала видеозапись, на которой Трамп говорил о «домогательствах к женщинам» и при этом использовал «сексуально агрессивные заявления» в отношении к слабому полу. Использование данной видеозаписи для шантажа Трампа планировали высокопоставленные республиканцы, которые хотели добиться его отказа от президентских амбиций.

Именно в этот момент, сообщает издание, Пенс предложил председателю Республиканского национального комитета (RNC) Рейнсу Прибусу занять место Трампа в качестве кандидата в президенты.

«Юристы RNC попытались найти правовой механизм, с помощью которого они могли бы отстранить Трампа от участия в выборах в качестве кандидата от республиканцев, а группа миллиардеров попыталась предложить господину Трампу $800 млн, чтобы добровольно покинул гонку», — утверждает журналист Розина Сабур.

Остается неясным, знал ли сам Трамп о подобном предложении. Однако, по информации близких к его избирательному штабу источников, Прибус сообщал будущему президенту, что тот потерпит поражение, если примет участие в выборах.

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Позднее Трамп извинился за свои комментарии о женщинах и появился на предвыборных дебатах с Хиллари Клинтон в сопровождении нескольких женщин, обвинявших ее мужа Билла Клинтона в сексуальных домогательствах.