Рыбинск, Ярославская область, 7 декабря, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета Рыбинска приняли бюджет на следующий год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыбинск

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета — 4 миллиарда 914 миллионов 573 тысяч 624 рублей. Такой же расход.

Из этих денег собственные доходы Рыбинска чуть больше 1,7 миллиарда рублей, а из других бюджетов системы Российской Федерации город получит 3,1 миллиард рублей. Рыбинцы предполагают, что доходы от налога физических лиц вырастут на 63 миллиона и составят более 1 миллиарда рублей, а налог на имущество физлиц вырастет на 18 миллионов.

«В этом году у нас бюджет на 400 миллионов больше. Мы больше заработаем и область идет нам навстречу, поэтому выполнять социальные обязательства легче. Второй год подряд у нас бездефицитный бюджет. Я думаю, что надо жить по средствам и не залезать в кредиты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

В этом году город уменьшил свой долг на 100 миллионов рублей.