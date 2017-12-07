Берлин, 7 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Продажа мини-виселиц с именами канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля разрешена судом федеральной земли Саксония, сообщает 7 декабря германская Zeit Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Поскольку самого преступления не было совершено, суд решил, что миниатюрные виселицы нельзя конфисковать, а их продажа не может быть запрещена.

«Судебная система в конкретном случае не возражает против продажи небольших виселиц с именами канцлера Ангелы Меркель (ХДС) и министра иностранных дел Сигмара Габриэля (СПД)», — сообщается в решении суда.

Кроме того, отмечается, что суд не считает продажу таких предметов ни фактами «публичного призыва к уголовным преступлениям», ни нарушением «общественного мира угрозой совершения уголовных преступлений», в вердикте уточняется, что производство и продажу таких изделий можно расценивать как «символическое пожелание политической смерти».

Напомним, впервые подобные символические предметы появились на митингах ультранационалистического движения PEGIDA в Дрездене в 2015 году. На виселицы митингующие прикрепили таблички с надписями: «забронировано для Ангелы», «забронировано для Зигмара». Данные «сувениры» в настоящее время продаются в ФРГ по €15 за штуку.

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