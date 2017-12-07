Москва, 7 декабря, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Жители и гости Москвы смогут пообщаться с Санта-Клаусом. В российскую столицу он прибудет прямиком из Лапландии 22 декабря. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Москвы, временной резиденцией новогоднего волшебника станет одна из главных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» — Тверская площадь.

Myriams-Fotos Санта-Клаус из Лапландии

Йоулупукки, который приезжает в российскую столицу уже второй год, как раз и станет специальным гостем этого фестиваля. Волшебник примет участие в двух театральных постановках — «Снежной мельнице» и «Ангелах Рождества», которые пройдут в «Сказочном театре» на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря. Компанию Санте составит отечественный Дед Мороз.

«Санта Клаус признался, что давно мечтал сыграть в настоящем театре, но всегда был слишком занят в рождественские праздники», — рассказали в пресс-службе фестиваля «Путешествие в Рождество».

Пообщаться и сфотографироваться с иностранным волшебником взрослые и дети смогут в течение трёх дней с 22 по 24 декабря. А если встретиться лично не удастся, всегда остаётся возможность отправить письмо с пожеланиями в его официальную резиденцию на праздничной почте на Тверской площади, для которой здесь появится отдельный домик.

Напомним, в прошлом году гостю из Лапландии очень понравилась Москва, и поэтому можно надеяться, что его визиты в столицу станут традицией.