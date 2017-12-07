Москва, 7 декабря, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Видеосервис Youtube составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов 2017 года, место лидера занял клип Despacito исполнителя Луиса Фонси, в создании этого видео также участвовал певец Дэдди Янки, полный список был опубликован 6 декабря в официальном блоге Google Russia.

Скриншот страницы YouTube пользователя LuisFonsiVEVO Клип

На данный момент клип на песню Despacito набрал уже более 4,46 млрд просмотров. На втором месте оказался ролик британского поп-музыканта Эда Ширана, в его основу легла песня Shape of You. На сегодняшний день ролик набрал более 2,8 млрд просмотров.

Третье место занял видеоклип Mi Gente Джея Бальвина и Уилли Уильяма, количество его просмотров уже приблизилось к 1,3 млрд.

Что касается рейтинга российских клипов, то первое место в нем заняло видео группы «Грибы» на песню «Тает лёд». Количество его просмотров приблизилось уже к 143,3 млн.

Второе место досталось клипу «На Стиле» группы «Время и Стекло» (91,4 млн просмотров). Замыкает ТОП-3 самых популярных российских музыкальных видео клип рэпера и ютубера Эльдара Джарахова «Блокеры» (31,8 млн просмотров).

Напомним, ранее журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших фильмов уходящего 2017 года, первое место эксперты издания отдали фильму «Леди Макбет» Уильяма Олдройда, который был снят по мотивам повести Николая Лескова.