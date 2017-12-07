Москва, 7 декабря, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Рубль заметно подешевел на торгах 6 декабря, что неудивительно, если взглянуть на динамику цен на нефть, которые просели на 2,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

При этом, по его мнению, масштаб падения российской валюты оказался скромнее, нежели распродажи в сырьевом сегменте. Так, доллар, которому всё же удалось преодолеть сопротивление на 59,10 руб., прибавил 0,85%. Евро подорожал на 0,58%, снова приблизившись к отметке 70 руб.

С самого утра нефть пошла на снижение и увлекла за собой рубль — масштабы падения просто не позволили нашей валюте остаться в стороне. Главным катализатором просадки Brent послужила статистика из Штатов, где и институт нефти, и затем министерство энергетики рапортовали о резком увеличении запасов бензина. Добыча тоже выросла, причем максимально с начала прошлого года.

«Этого оказалось достаточно, чтобы проигнорировать падение запасов сырой нефти и запустить более агрессивные распродажи на сырьевых площадках. Так, котировки скатились к минимумам 17 ноября на подходе к отметке $61, утратив важный уровень $62», — отметил эксперт.

Свою лепту внесло и укрепление доллара против большинства валют. «Американец» сейчас живет ожиданиями по утверждению плана налоговой реформы, что подогревает спрос.

«Стоит отметить, что 6 декабря вышла неплохая статистика по занятости, которая сулит внушительный прирост рабочих мест в рамках ключевого отчета, запланированного на пятницу. Это еще один потенциальный фактор риска для рубля.

Кроме того, не будем забывать о рекордных покупках Минфина, которые начнутся уже сегодня, а также о крупных погашениях внешнего корпоративного долга. Эти факторы еще отразятся на динамике российской валюты», — пояснил Ковалев.

В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от способности котировок черного золота привлечь покупателей на спадах. Актив достиг привлекательных уровней для входа с новыми длинными позициями, но найдут ли игроки для этого достойный повод — вопрос.

«Пока на горизонте благоприятных катализаторов не предвидится, так что рублю остается надеяться на техническую коррекцию Brent и ослабление хватки долларовых быков», — полагает эксперт.

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