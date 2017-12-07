Киев, 7 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Человеком, пытающимся спасти Украину, подобно тому, как это делал освободитель Венесуэлы от испанского господства Симон Боливар, назвал себя бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Пустой орех

«С точки зрения Запада это выглядит странно: бывший глава государства едет в другое государство и пытается изменить его, иностранец пытается спасти страну. Симон Боливар жил несколько веков назад, но в современности такого прецедента нет», — заявил Саакашвили в интервью британскому изданию Independent.

При этом, по словам экс-президента, Запад отдает себе отчет в том, что Украине потребуется сильный лидер. Для этого вперед должен выйти кто-то новый, не участвующий в работе органов власти в текущем периоде.

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Организуемые на Украине митинги Саакашвили назвал вынужденными, потому что в стране должным образом не работает процедура импичмента, которая позволила бы отправить президента Украины Петра Порошенко в отставку.

«В нормальных странах существует процесс импичмента. Как мы видели на примере с Мугабе (Робертом), это может произойти даже в таких странах, как Зимбабве. Однако на Украине отсутствует закон, разрешающий импичмент: люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование. Они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом», — сказал Саакашвили.

Ранее экс-президент Грузии объявил «создание украинской сечи возле Верховной рады» и призвал жителей Украины провести «мирное наступление» на Петра Порошенко.