Саакашвили сравнил себя с Симоном Боливаром
Киев, 7 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Человеком, пытающимся спасти Украину, подобно тому, как это делал освободитель Венесуэлы от испанского господства Симон Боливар, назвал себя бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
«С точки зрения Запада это выглядит странно: бывший глава государства едет в другое государство и пытается изменить его, иностранец пытается спасти страну. Симон Боливар жил несколько веков назад, но в современности такого прецедента нет», — заявил Саакашвили в интервью британскому изданию Independent.
При этом, по словам экс-президента, Запад отдает себе отчет в том, что Украине потребуется сильный лидер. Для этого вперед должен выйти кто-то новый, не участвующий в работе органов власти в текущем периоде.
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Организуемые на Украине митинги Саакашвили назвал вынужденными, потому что в стране должным образом не работает процедура импичмента, которая позволила бы отправить президента Украины Петра Порошенко в отставку.
«В нормальных странах существует процесс импичмента. Как мы видели на примере с Мугабе (Робертом), это может произойти даже в таких странах, как Зимбабве. Однако на Украине отсутствует закон, разрешающий импичмент: люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование. Они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом», — сказал Саакашвили.
Ранее экс-президент Грузии объявил «создание украинской сечи возле Верховной рады» и призвал жителей Украины провести «мирное наступление» на Петра Порошенко.