Барнаул, 7 декабря, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Президентские амбиции Владимира Путина стали сигналом к мобилизации сил алтайских единороссов. Такой вывод можно сделать из заявления, которое озвучил сегодня, 7 декабря, секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт партии «Единая Россия» Владимир Путин

По словам лидера алтайских единороссов, решение президента идти на выборы ставит перед партией серьёзную цель: не просто обеспечить уверенное большинство будущему кандидату, но и сделать это в условиях высокой явки избирателей.

«На протяжении пятнадцати лет «Единая Россия» является опорой для реализации курса нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Лично у меня нет сомнений, заданный вектор развития страны будет продолжен. В этой связи задача по организации процесса партийной мобилизации в Алтайском крае уже сегодня становится для нас первоочередной», — заявил Александр Романенко.

Напомним, о своём намерении участвовать в новых президентских выборах Владимир Путин заявил накануне, 6 декабря, в ходе встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на президентские выборы 2012 года пришли почти 60% избирателей Алтайского края. За Владимира Путина проголосовали тогда более 57%. Вторым по популярности шёл Геннадий Зюганов (более 22%).

В 2008 году явка на президентские выборы в регионе составила 59%. За Дмитрия Медведева проголосовали более 60%, за лидера коммунистов — более 23%

В 2004 году при явке 64% за Владимира Путина проголосовали более 67% алтайских избирателей, и более 18% набрал Николай Харитонов. Протестное голосование составляло 2,23%