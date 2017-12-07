Вашингтон, 7 декабря, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд заявил, что стране стало лучше от того, что на президентских выборах победил Дональд Трамп, а не Хилари Клинтон, сообщает 7 декабря Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Рамсфельд похвалил Трампа за многие достижения на посту президента, в частности назначение на должность члена Верховного суда США Нила Горсача.

Бывший министр обороны также прокомментировал слова экс-президента страны Джорджа Буша-младшего о том, что тот не голосовал ни за Клинтон ни за Трампа.

Рамсфельд поблагодарил своего бывшего руководителя, в кабинете которого он занимал пост главы оборонного ведомства, за то что он не голосовал за Клинтон.

«Нам повезло, что Белый дом сегодня занимает Трамп, а не Клинтон», — резюмировал Дональд Рамсфельд.

Напомним, президент США Дональд Трамп принадлежит к Республиканской партии США, как и бывший министр обороны Рамсфельд. Несмотря на наличие противоречий, взгляды на основные вопросы между членами одной партии во многом сходятся.