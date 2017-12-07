Магас, 7 декабря, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Главы северокавказских республик были единодушны в своем одобрении решения Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что в нынешних условиях, «когда перед Россией стоит ряд вызовов и угроз», альтернативы Путину нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Нынешний президент РФ, по мнению Евкурова, — это гарантия продолжения курса на устойчивое развитие страны. В условиях сложных отношений с Евросоюзом и США, которые продолжают режим санкций, «Россия не может позволить себе политику неопределенности», считает глава Ингушетии. Отмечая, что «впервые за новейшую историю Россия заняла на международной арене позицию сильного и значимого игрока», Евкуров заявил:

«Пусть мы живем в условиях санкций, но мы отстаиваем свои национальные интересы, и с нами считаются. Очень важно продолжить эту линию и сохранить авторитет России в мире. Сегодня Владимир Владимирович Путин — гарант стабильности и перемен к лучшему».

Решение Путина принять участие в президентских выборах в 2018 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назвал важным и единственно правильным, так как оно определит будущее России. В победе Владимира Путина он нисколько не сомневается, поэтому «Великая Россия еще минимум шесть лет будет в надежных руках нашего национального лидера», считает руководитель Карачаево-Черкесии.

Нынешний президент РФ, по его мнению, один из «самых уважаемых и мудрых политиков современности, человек, которому доверяют свои судьбы миллионы россиян». Россия пережила немало потрясений, многим она не нужна сильной и самостоятельной, поэтому они всячески пытаются подорвать авторитет страны в мировом сообществе, заявил Темрезов. Теперь, после того как Путин объявил о своем решении пойти на новый президентский срок, у всех жителей России появилась уверенность и спокойствие в завтрашнем дне, считает глава Карачаево-Черкесии.

О том, что с воодушевлением приняли решение Путина выдвинуться кандидатом на предстоящие президентские выборы в 2018 году жители Кабардино-Балкарии, заявил глава этой республики Юрий Коков. Назвав решение Путина свидетельством его «огромной личной ответственности за судьбу многонационального народа России и государства», он высказал уверенность, что президент РФ может в ответ рассчитывать на широкую поддержку граждан.

«Нет сомнения в том, что высочайший авторитет нашего президента в российском обществе, впечатляющие успехи в борьбе с международным терроризмом, последовательные усилия по укреплению экономического потенциала, обороноспособности государства получат самую широкую поддержку», — заявил Коков.

Читайте также: Кадыров о Путине: Великой Россией может управлять только великий лидер

Как сообщало ИА REGNUM, с одобрением встретил заявление Путина о намерении участвовать в выборах президента РФ глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, день, в который было сделано это заявление, может считаться историческим и праздничным для всех граждан России.

Кадыров нисколько не сомневается, что Путин получит поддержку на выборах, потому что «великой Россией должен управлять только великий лидер».

Напомним, вчера, 6 декабря, на встрече с ветеранами и рабочими автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде президент РФ Владимир Путин сообщил о своем намерении баллотироваться в 2018 году на новый президентский срок. Официально избирательная кампания начнется сегодня, 7 декабря. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Читайте также: Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ