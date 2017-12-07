Москва, 7 декабря, 2017, 09:29 — ИА Регнум. В 2018 году резкого снижения курса национальной валюты ожидать не стоит. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

"Курс рубля, конечно, зависит от колебаний цен на нефть, но он стал гораздо стабильнее, чем ранее», — отметил министр.

По его словам, переоцененность рубля, которая наблюдалась в апреле 7% ослаблением реального эффективного курса рубля, сейчас нивелирована.

В настоящее время рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, считает министр.

Говоря о прогнозах на будущее, Орешкин заверил, что «ни в конце 2017 года, ни в 2018 году курс рубля не обвалится».

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, декабрь месяц исторически для рубля стрессовый и сложный, поэтому основные колебания еще впереди.

Напомним, ранее Минэкономразвития РФ предсказывало, что к концу 2017 года курс опустится до 63 рублей за доллар. В 2018 году в среднем курс будет составлять 64,70 рубля за доллар, а концу 2018 года он опустится до 66,10 рубля за доллар.

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