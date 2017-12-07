Владимир, 7 декабря, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Сумма субсидий из бюджета Владимирской области в казну регионального центра в 2018 году уменьшится почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Всего городской бюджет в наступающем году получит 521 млн рублей, тогда как в 2017 году получил почти 1,5 млрд рублей, то есть на 981 млн рублей больше. Об этом начальник финансового управления администрации Владимира Вера Трусова рассказала 6 декабря на заседании комитета горсовета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту, сообщил портал «Зебра ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В целом доходы бюджета Владимира в 2018 году составят 6,127 млрд рублей. Из них 2,738 млн — налоговые доходы, а 620 млн — неналоговые. Ещё 2,768 млрд рублей составят субсидии, субвенции и дотации из бюджетов других уровней. Расходы планируются в размере 6,463 млрд рублей, а дефицит — 336 млн рублей.

Большая часть средств — 3,662 млрд рублей — пойдет на образование. Это 57% от всех расходов. При этом по сравнению с 2017 годом сумма уменьшилась на 428,5 млн рублей. Это, как отметили в мэрии, связано с завершением строительства школы в микрорайоне 8-ЮЗ и реконструкции Патриаршего сада.

Как отмечает ИА REGNUM, в целом бюджет Владимира на 2018 год сократился по сравнению с бюджетом на 2017 год. Доходы казны уменьшатся на 865 млн рублей, а расходы — на 866 млн. Это как раз и связано со снижением финансирования из регионального бюджета. При этом в мэрии утверждают, что сокращение поступлений связано с завершением строительства крупных объектов, к примеру, Лыбедской магистрали.

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Однако областные чиновники намекают, что дело — в нерасторопности мэрии. Складывается ощущение, что областная администрация пытается «наказать» городскую за провалы. К примеру, во время обсуждения областного бюджета на 2018 год депутаты обратили внимание, что в документе не заложены средства на благоустройство общественных пространств областного центра. Тогда директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики области Вячеслав Кузин заявил, что Владимир и так находится в привилегированном положении — из-за того, что он областной центр, но и об ошибках забывать нельзя. В частности, речь шла о строительстве школы в микрорайоне 8-ЮЗ, которая попала в «зеленую папку» президента.