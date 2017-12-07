Москва, 7 декабря, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента России в 2018 году — это хорошая новость для Москвы и москвичей. Об мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам, Собянин, глава государства «трепетно относится к развитию столицы и никогда не дает ее в обиду».

«Президент России принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для жизнеустройства столицы и жителей Москвы», — отметил градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом он сообщил 6 декабря во время празднования юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, а избирательная компании должна официально стартовать в декабре 2017 года.

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