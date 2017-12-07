Владивосток, 7 декабря, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Переизбрание Владимира Путина на пост президента России даст уверенность в том, что государство будет развиваться, заявил 7 декабря журналистам вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уверенность в том, что Россия будет развиваться. Уверенность в том, что будет развиваться Дальний Восток», — заявил Трутнев, комментируя решение Путина об участии в президентских выборах в 2018 году.

Напомним, накануне Путин, выступая перед работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде, заявил о своем решении участвовать в президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 70% российской молодежи готовы поддержать Путина на выборах, при этом почти 60% опрошенных были уверены, что действующий президент будет баллотироваться.

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