Москва, 7 декабря, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России может стать источником ресурсов для более высокого уровня пенсий. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

"Кроме того, увеличение пенсионного возраста может быть источником для более качественного здравоохранения, особенно для людей старшего возраста, для более глубокого финансирования сферы соцобслуживания», — отметил он.

По его словам, общество стоит перед серьезным выбором. Это непростое решение, но всё общество должно его принять.

«В 2017 году мы выходим в положительную зону — доходы населения начинают расти. Численность среднего класса будет восстанавливаться», — пояснил Орешкин.

Финансовое положение в стране улучшается. Средние показатели по зарплате в целом по России составляют 40 тыс. рублей, в каких-то регионах — 20−30 тыс. рублей, а в Москве, например, 80−90 тыс. рублей, привел цифры глава Минэкономразвития.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские власти рассматривают возможность повышения пенсионного возраста в стране, мотивируя это недостатком в бюджете денег. Идею повышения пенсионного возраста в России продвигает бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

В ЦСР считают, что увеличение пенсионного возраста позволит повысить к 2024 году пенсии в реальном выражении на 30%.

Напомним, по данным Минтруда РФ, в России с 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста вырастет: с 24,6% до 27% и составит около 40 млн человек.

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