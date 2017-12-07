Канберра, 7 декабря, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Посольство КНР в Австралии осудило «сфабрикованные» новостные сообщения, поступающие из австралийских СМИ в течение последних месяцев, касающиеся «китайского влияния», передает 6 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Ишак с мешком

"В последнее время некоторые австралийские СМИ постоянно фабрикуют новостные сюжеты о так называемом китайском влиянии и проникновении в Австралию. Эти сообщения раздуты на пустом месте и проникнуты ментальностью и идеологическими штампами времен холодной войны, отраженными в типичной антикитайской истерии и паранойе», — заявил пресс-секретарь посольства КНР в Австралии в сообщении, размещенном на официальном сайте.

В июне некоторые австралийские СМИ сообщили, будто Китай пытался «вмешаться» во внутренние дела Австралии, продвигая тем самым китайские интересы.

«Соответствующие сообщения не только являются неоправданными обвинениями в адрес китайского правительства, но также представляют собой беззастенчивую клевету на китайских студентов, а также все китайское сообщество Австралии по расовому принципу, что, в свою очередь, подрывает репутацию Австралии как мультикультурного сообщества», — говорится в заявлении посольства, а также добавляется, что некоторые австралийские политики и правительственные чиновники позволяют себе «безответственные высказывания», которые «подрывают взаимное доверие между Китаем и Австралией».

Пресс-секретарь заявил, что Китай всегда был привержен идее развития дружественных отношений с другими странами на основе взаимного уважения суверенитетов, территориальной целостности и принципа невмешательства во внутренние дела других стран, что в совокупности является ключевыми принципами китайской внешней политики.

«Китай никогда не имел ни малейшего намерения вмешиваться во внутренние дела Австралии или использовать свое влияния для изменения политических процессов. Мы призываем австралийскую сторону объективно оценивать китайско-австралийские отношений в честной и рациональной манере», — говорится в заявлении.

Отметим, что, несмотря на серьезную экономическую зависимость и тесные экономические связи, Запад постоянно пытается «покусывать» Китай, «проверять на вшивость». Китай же готов мириться со многими вещами, напрямую его не касающимися, однако твердо понимает, что, стерпев один раз оскорбления, он «потеряет лицо».

Китай во многом существует во враждебной ему информационной среде Запада с поправкой на его экономическую мощь, с которой приходится считаться. В частности, уйгурских террористов и сепаратистов в западных СМИ пытаются выдавать за «борцов за свободу и демократию, ущемляемых тоталитарной китайской властью».

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