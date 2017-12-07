Барнаул, 7 декабря, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Российским автомобилистам можно и не мечтать о дешёвом бензине. И дело не только в динамике мировых цен, росте отраслевых издержек и общих инфляционных процессах в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%. Такой вывод можно сделать из ответа на запрос руководителя Алтайского краевого УФАС Степана Поспелова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Самое досадное в том, что у антимонопольщиков, судя по всему, нет никаких рычагов влияния на данную ситуацию.

«Действующим законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены на указанные товары должны формироваться на основе рыночного механизма конкуренции», — заявили в ФАС.

Проведя мониторинг мелкооптовых и розничных цен после последнего ощутимого повышения (оно составило почти 1 рубль), они пришли к выводу, что подорожание бензина связано с повышением закупочных цен у межрегиональных поставщиков.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства управлением будут применены меры антимонопольного реагирования в полном объеме», — обнадёжил в своём ответе Степан Поспелов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о предстоящем существенном повышении цены на топливо предупреждал вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. По его словам, рост искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.