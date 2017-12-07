Хабаровск, 7 декабря, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Хабаровские политики и ученые считают, что, несмотря на беспрецедентно наглое поведение МОК, российским спортсменам необходимо дать шанс самим принять решение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mato športovec Российские биатлонистки с золотыми медалями. Ванкувер. 2010

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«Если говорить лично обо мне, то я испытываю те же чувства, что и главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. Поведение МОК считаю беспрецедентным хамством и беспределом. Не говоря уж о требовании заплатить 15 млн долларов за якобы работу по якобы расследованию раздутого допинг-скандала, расследованию, которое, как мы знаем, ничего не доказало, если говорить о юридической стороне вопроса. Это просто не укладывается ни в какие рамки. Но с другой стороны, есть мнение многих наших спортсменов, которые сегодня говорят: мы готовились 4 года. Если мы не поедем на Олимпиаду, мы этим ничего никому не докажем. Если же мы поедем и победим, то, когда мы будем подниматься на пьедестал, весь мир будет знать, что это — Россия, не смотря ни на что. Я считаю, что мы не должны лишать наших спортсменов права самим принять решение», — сказал спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

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«Откуда вокруг нашего спорта столько предателей?» — Илдус Ярулин

«А что — отстранение нашей сборной от Олимпиады — неожиданность? Да, идёт антироссийская кампания. Это что — впервые? Да, Россия всегда раздражала многих и будет раздражать — своей огромностью, своей силой, своей независимостью. Это не новость. И отстранение российской сборной было ожидаемо. Да, обидно. Потому что в то или иное время на допинге попадались спортсмены всех стран. И США не исключение, и другие. Но WADA финансирует, в основном, США. И мы помним, как Маккейн сказал: «Пусть только тронут хоть одного нашего спортсмена». Было? Было! И не трогают. А мы, давайте говорить честно, на волне антироссийской истерии дали повод. А наши недруги этим поводом очень грамотно воспользовались. А давайте задавать правильные вопросы теперь: откуда вокруг нашего спорта столько предателей? Откуда вот этот Родченков? Откуда вот эти муж и жена Степановы? Как подобное вообще попадает в спорт? Не секрет, что талантливым молодым спортсменам из провинции практически невозможно пробиться в большой спорт. И часто туда попадают по непонятным совершенно основаниям. Давайте разбираться с теми, кто занимается развитием спорта в нашей стране? Давайте спрашивать с них! Это колоссальный пласт проблем, и их необходимо решать. Что касается вопроса «ехать — не ехать на Олимпиаду нашей сборной?», я считаю, что надо ехать. Надо ехать и побеждать. Президент, насколько я понимаю, считает так же, я с ним согласен. Надо ехать. Надо дать возможность нашим талантливым ребятам выступить, победить. И пусть весь мир увидит, какие у нас есть спортсмены и какие есть достижения. Иначе мы потеряем целое поколение спортсменов. А с предателями нужно разбираться дома. И не допускать, чтобы предатели попадали в спорт. Да и не только в спорт», — прокомментировал доктор политических наук, политолог Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, отстранение сборной России от участия в Олимпиаде в Южной Корее и предложение выступать под нейтральным флагом вызвало в обществе полярные мнения.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров провел аналогию между выступлением нашей сборной под нейтральным флагом на Олимпиаде и водружением нейтрального флага над Рейхстагом в 1945 году:

«Нет, невозможно» — убеждён он.

С главредом ИА REGNUM солидарен глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что спортсменам с чеченской пропиской на таких играх не место.

«У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать, как победителей», — заявил чеченский лидер.

Московский спецкор интернет-издания Znak.com Екатерина Винокурова, напротив, призвала спортсменов ехать на Олимпиаду и побеждать.

«Государство — это люди, сила государства в людях. Поэтому я, как патриот, хочу выступления наших граждан на ОИ. И буду болеть, размахивая триколором перед телевизором», — сказала журналистка.

Мнения пользователей соцсетей также разделились. Одни считают, что ехать и побеждать надо, другие — категорически против.