* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 декабря, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Поражение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии не повлияло на их способность пропагандировать свою идеологию через интернет, заявили представители американской разведки и военные советники в сенате США.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Возможности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связываться со своими сторонниками по всему миру посредством социальных сетей беспрецедентны и дают группировке шанс достичь большого числа экстремистов внутри разных стран», — цитирует главу разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лору Шайо Reuters.

По словам представителя комитета по Национальной безопасности и государственным вопросам Рона Джонсона, этот «новый халифат» теперь расположен в киберпространстве.

«Уничтожение халифата на физическом уровне не означает конца ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как мировой террористической организации», — отметил помощник министра обороны США Марк Митчелл.

Он также добавил, что с потерей территории боевики в большей степени будут полагаться на виртуальные связи и продолжат «вдохновлять бродячих собак» на убийства невинных людей.

Напомним, усилиями Воздушно-космических сил России от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось очистить практически всю территорию Сирии.

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