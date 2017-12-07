Казань, 7 декабря, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не видит проблемы в обязательном изучении национальных языков в школах российских республик. Как заявил политик 6 декабря на пресс-конференции в Казани, решать вопрос о языке должны жители Татарии. Он также отметил, что это очень «чувствительная тема», и он «не хотел бы быть частью этой дискуссии». Однако мнение своё все-таки высказал, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу партии.

Абрам Зиновьевич Быков. Девочка за уроками. 1947

Читайте также: Власти Татарии настаивают на двух часах обязательного татарского в школах

Татария «под рутением», язык под Бабичем, а Минниханова «исключили»

Явлинский не видит никакой проблемы в обязательном изучении татарского языка в школах. Он напомнил практику, существовавшую в советской Украине.

«Такая модель — она естественная, нормальная и разумная. А самое главное — уважительная», — сказал политик.

«Несмотря на мое критическое отношение к Путину и его политике особенно, думаю, что все, что происходит в этой части, скорее походит на бюрократический раж, чем на то, что он хотел [сделать]», — сказал Григорий Явлинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии вопрос об обязательном изучении татарского языка в школах в качестве государственного разделил общество на два лагеря — сторонников и противников. Со второй учебной четверти в средних учебных заведениях регионах родной язык стало возможным выбрать, а не изучать в обязательном порядке татарский.

Ранее по теме: Кто крайний за язык: в Татарии делают оргвыводы

Напомним, власти Татарии намерены настаивать на сохранении обязательного изучения татарского языка в школах в качестве государственного для всех классов по 2−3 часа. Исключение планировалось сделать лишь для 10−11-х классов. Об этом было заявлено на сессии Госсовета Татарии 8 ноября.