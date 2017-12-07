Цзинань, Китай, 7 декабря, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В одном из жилых домов в городе Цзинань провинции Шаньдун начался пожар, сообщает 7 декабря газета «Жэньминь жибао» на своей страничке в микроблоге Twitter.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Предположительно, причиной пожара стал взрыв бытового газа, который произошел утром 7 декабря по местному времени.

Пожарные прибыли на место для борьбы с огнем, информация о наличии жертв или раненых не поступало.

Напомним, что это уже третий крупный пожар в жилых домах в Китае за последнее время. Так, в Тяньцзине жертвами пожара в жилом доме стали 10 человек, в Пекине огонь унес жизни 19 человек.

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