Вашингтон, 7 декабря, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Старший менеджер компании Volkswagen Оливер Шмидт был приговорен к семи годам лишения свободы в США за установление устройства, позволяющего игнорировать ограничения по загрязнениям, сообщает 7 декабря CBS News.

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Даннуое устройство было установлено почти на 600 тыс. автомобилей, оно было создано с целью обходить введенные ограничения на выброс парниковых газов транспортными средствами.

Адвокаты обвиняемого в течение 90 минут доказывали невиновность своего подзащитного, однако судья Шон Кокс встал на сторону обвинения.

Шмидт был назван «ключевым заговорщиком», который использовал свое устройство в целях успешного карьерного роста.

Volkswagen признал свою вину и согласился выплатить штраф в размере нескольких миллиардов долларов.

Напомним, ограничения на выброс парникового газа транспортными средствами были введены под воздействием теории о разрушении озонового слоя планеты. Многие эксперты считают ее антинаучной, однако ее воздействие оказывает влияние на принятие конкретных политических решений.