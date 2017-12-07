Москва, 7 декабря, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 6 декабря в минусе. Снижение котировок началось с европейской сессии с укреплением американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

На американской сессии нефтяной рынок ускорил снижение после публикации официального отчета минэнерго США. К закрытию торгов в Чикаго цена на Brent снижалась до $61,11.

Согласно еженедельным данным, запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 5,6 млн, до 448,1 миллиона баррелей (прогноз был — 3,4 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 6,8 млн баррелей, до 220,9 млн баррелей (прогноз был +1,741 ммлн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,667 млн баррелей (прогноз был +0,967 млн баррелей).

Добыча нефти увеличилась на 25 тыс., до 9,707 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 7 декабря, Brent стоит $61,45 за баррель. Продавцы прошли поддержку $62. Ближайшая цель $58,91 к 12 декабря 2017 года. Именно с этого уровня может начаться новое восходящее движение по нефти.

Напомним, 6 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,60%, до $61,22 за баррель, WTI — на 2,84%, до $56,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,60 за баррель.

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