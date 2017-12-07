Нижний Новгород, 7 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. На существование двух реальностей якобы указывает решение президента России Владимира Путина участвовать в президентской гонке 2018 года, заявила 6 декабря экс-ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, которая также планирует принять участие в выборах президента в следующем году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Но то, что мы окажемся вместе на этих выборах, это, конечно, не случайность, потому что мы понимаем, что сейчас у нас есть как бы две реальности, которые, к сожалению, очень мало пересекаются», — цитирует РИА Новости Собчак.

По ее словам, сообщения о том, что Путин объявил решении участвовать в выборах, не являются новостью. Как и то, что «Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда».

Однако бывшая ведущая уверена, что его выдвижение указывает на существование второй реальности, которая практически не пересекается с первой.

Подобное утверждение она сделала ввиду того, что находилась в Нижнем Новгороде, где в то же время Путин встретился с работниками завода ГАЗ и заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

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Ранее телеведущая заявила, что своей основной целью после выборов видит создание в России большого правого движения.